Понедельник, 2 октября 2017, 11:24 мск

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В кафе в центре Москвы умерла девушка

В кафе в центре Москвы умерла девушка

В центре Москвы девушка внезапно потеряла сознание и скончалась в кафе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 1 октября в кафе на Калашном переулке. Девушка потеряла сознание и скончалась до приезда скорой помощи. Одной из причин ее гибели могла стать сердечная недостаточность.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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