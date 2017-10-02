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Москва

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Реновация добралась до московских туалетов

Реновация добралась до московских туалетов

В Москве городские общественные туалеты подвергнутся программе реновации. Об этом говорится в документах Москомархитектуры. Согласно проекту, внешне новые «модули» будут похожи на прежние «золотые» туалеты, передает .

Как предполагается, площадь уборных составит 7,5 кв м. В них будет две кабинки с раковиной и сушилкой для рук и техническое помещение. В новых туалетах не предусмотрено терминала оплаты, но их планируется оснастить тревожными кнопками. По мнению властей, это снижает риски нападения вандалов.

Всего планируется построить 1090 «реновационных» клозетов.

Сейчас также разрабатывается проект установки общественных туалетов в метро – их планируется ставить в подземных переходах.

Отмечается, что в городе сейчас функционирует уже 3112 уборных: 510-городских и 2697 – коммерческих.

При этом, согласно статистике, больше всего туалетов установлено в Центральном округе (344% от нормы), Северном (172%). Нехватка отмечается в Юго-Западном (66%), Восточном (62%) и Южном (47%) округах.

Напомним, «золотые» туалеты появились в Москве в 2013 году. Они подключены к электричеству, оборудованы системой отопления. В кабинках есть туалетная бумага и устройство для автоматической подачи воды, мыла и сушки рук. Туалет работает в автоматическом режиме, плату за пользование принимает специальный терминал. Стоимость «услуги» – 50 рублей.

Москва, Мария Вяткина

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