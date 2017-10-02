В Подмосковье ликвидирована крупная подпольная нарколаборатирия

В московском регионе силовики провели спецоперацию по изобличению участников организованной группы, занимающихся незаконным изготовлением и распространением в столичных ночных клубах наркотического средства «МДМА» и амфетамина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате на территории Московской области обнаружена и ликвидирована подпольная нарколаборатория, производившая, по оценкам экспертов, более 5 кг наркотиков и психотропных веществ в сутки.

Установлено, что зелье изготавливалось «под заказ» в заранее определенных объемах, расчеты за готовые партии осуществлялись с использованием электронных платежных систем.

Сотрудниками полиции задержаны пять активных участников группы, в их числе организатор наркобизнеса, бухгалтер и лица, причастные к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъято около 3 кг «МДМА» и свыше 1,5 кг амфетамина, более 300 кг прекурсоров и 60 единиц специального лабораторного оборудования.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, которые предусматривают наказание до 20 лет заключения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

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