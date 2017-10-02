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В Москве задержан педофил, напавший в парке на школьника

В Москве задержан педофил, напавший в парке на школьника

В Москве задержан 44-лений мужчина по подозрению в сексуальном надругательстве над школьником. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).

Нападение было совершено 19 сентября в одном из парков вблизи Ленинградского шоссе. По версии следствия, мужчина «совершил в отношении 11-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера». Обвиняемый при допросе частично признал свою вину.

Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

По данным источников «Московского комсомольца», задержанный является бомжом. Ранее он был судим за разбой, грабеж и изнасилование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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