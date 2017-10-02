Отпраздновали: в «новой» Москве подростка избили бейсбольной битой

В «новой» Москве между подростками произошло драка, в результате чего один из молодых людей получил несколько ударов бейсбольной битой и был госпитализирован. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, СП произошло в ночь на 1 октября. После празднования дня рождения на почве личных неприязненных отношений между двумя подростками произошел конфликт. В результате молодой человек 2001 года рождения нанес своему знакомому 1998 года рождения не менее двух ударов бейсбольной битой в область жизненно важных органов. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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