В Москве на крупном мошенничестве попался врио начальника отдела уголовного розыска

В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержан исполняющий обязанности начальника отделения уголовного розыска по оперативной работе – заместитель начальника отдела полиции Чертаново Северное ГУ МВД России по городу Москве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что основания для задержания полицейского были установлены в ходе расследования уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалась ранее, 22 сентября один из адвокатов Адвокатской палаты города Москвы получил от своего подзащитного, являющегося фигурантом уголовного дела по обвинению в краже, 1,2 млн. рублей. В обмен на это он обещал своему клиенту повлиять на исход расследования уголовного дела, решив вопрос о его прекращении.

В ходе расследования был установлен соучастник преступления, которым является временно исполняющий обязанности начальника отделения уголовного розыска по оперативной работе – заместитель начальника отдела полиции Чертаново Северное ГУ МВД России по городу Москве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, сотрудник полиции вместе с другими лицами получил от адвоката деньги за решение вопроса о прекращении уголовного дела. В ходе допроса подозреваемый 1974 года рождения признал вину в полном объеме.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

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