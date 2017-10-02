Каждый второй житель России готов поддержать национализацию

Большинство жителей России считают несправедливой и неэффективной приватизацию госпредприятий 25-летней давности. Каждый второй – готов поддержать национализацию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты сентябрьского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1 200 граждан РФ, 73% респондентов считает, что итоги приватизации носят негативный характер. О положительных сторонах заявили лишь 18% опрошенных. При этом позиция работников коммерческой сферы – еще критичнее, чем бюджетников.

Социологи отмечают, что единого мнения в вопросе о пересмотре итогов приватизации сейчас пока нет. 32% респондентов уверены, что эту тему вообще не стоит поднимать, 31% – за возвращение государству собственности, которой оно лишилось в 90-х. Некоторые опрошенные полагают, что это можно делать только, когда доказана незаконность приватизации.

По мнению участников опроса, разница в оценке работы государственных и частных предприятий невелика. Для 24% ее вообще нет, 28% считают, что частные предприятия работают более эффективно. Обратная точка зрения – у 37% респондентов, чаще – у старших возрастных групп.

При этом каждый второй житель России (56%) поддерживает национализацию – передачу частных предприятий государству, в первую очередь – нефтегазовой сферы. Лишь 25% – за приватизацию, 80% из них не могут назвать, какие компании следует отдать в частные руки.

Комментируя итоги опроса, ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что приватизация 90-х «продолжает крайне болезненно восприниматься общественным сознанием».

«Общество не замечает за приватизированными предприятиями какой-то особой эффективности и, выбирая между стратегиями дальнейшей приватизации или национализацией, скорее поддержит последнюю», – прокомментировал он.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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