Понедельник, 2 октября 2017, 14:51 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Каждый второй житель России готов поддержать национализацию

Каждый второй житель России готов поддержать национализацию

Большинство жителей России считают несправедливой и неэффективной приватизацию госпредприятий 25-летней давности. Каждый второй – готов поддержать национализацию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты сентябрьского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1 200 граждан РФ, 73% респондентов считает, что итоги приватизации носят негативный характер. О положительных сторонах заявили лишь 18% опрошенных. При этом позиция работников коммерческой сферы – еще критичнее, чем бюджетников.

Социологи отмечают, что единого мнения в вопросе о пересмотре итогов приватизации сейчас пока нет. 32% респондентов уверены, что эту тему вообще не стоит поднимать, 31% – за возвращение государству собственности, которой оно лишилось в 90-х. Некоторые опрошенные полагают, что это можно делать только, когда доказана незаконность приватизации.

По мнению участников опроса, разница в оценке работы государственных и частных предприятий невелика. Для 24% ее вообще нет, 28% считают, что частные предприятия работают более эффективно. Обратная точка зрения – у 37% респондентов, чаще – у старших возрастных групп.

При этом каждый второй житель России (56%) поддерживает национализацию – передачу частных предприятий государству, в первую очередь – нефтегазовой сферы. Лишь 25% – за приватизацию, 80% из них не могут назвать, какие компании следует отдать в частные руки.

Комментируя итоги опроса, ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что приватизация 90-х «продолжает крайне болезненно восприниматься общественным сознанием».

«Общество не замечает за приватизированными предприятиями какой-то особой эффективности и, выбирая между стратегиями дальнейшей приватизации или национализацией, скорее поддержит последнюю», – прокомментировал он.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

Погромы на референдуме в Каталонии: России бы такое не простили. / В Москве на крупном мошенничестве попался врио начальника отдела уголовного розыска. / Россия резко отстала от других стран в сфере интеллектуальной собственности.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Новая приватизация

СМИ: Китайцы нацелились на долю в «Роснефти»

«Не знаем, что будет через 8 лет»: Кремль отверг кудринскую нефтяную приватизацию

Распродажа России: Шувалов анонсировал приватизацию «Совкомфлота» ближе к лету

Неужели? Минфин отказывается продавать госпакет «АЛРОСА» в этом году

Хорошая новость: Сбербанк пока не продадут

Госкомпании обяжут продавать профильные активы

Шувалов: РЖД пока не продается

России не нужна собственная «алмазная курица»? Медведев одобрил продажу еще одного госпакета «АЛРОСА»
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

В мире /

В Лас-Вегасе число жертв стрелка превысило 50 человек

Погромы на референдуме в Каталонии: России бы такое не простили

В Москве на крупном мошенничестве попался врио начальника отдела уголовного розыска

Технологии /

Россия резко отстала от других стран в сфере интеллектуальной собственности

Отпраздновали: в «новой» Москве подростка избили бейсбольной битой

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости