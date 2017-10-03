В Москве продавец уличной палатки ошпарил 12-летнего ребенка кипятком

В Москве продавец уличной палатки облил 12-летнего мальчика кипятком. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 октября на улице Цурюпы. Трое несовершеннолетних вступили с продавцом уличной палатки в словесную перепалку. В результате мужчина вылил стакан горячей воды на одного из подростков.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью малолетнего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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