Туроператоры потеряли на кризисе с «ВИМ-Авиа» почти $7 млн

Кризис с авиаперевозками «ВИМ-Авиа» обошелся туроператорам почти в $7 млн, которые вряд ли будут возвращены. Об этом сегодня сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, весь вывоз туристов, застрявших за пределами России, осуществляется за счет туркомпаний.

«Компания TUI Россия вчера сообщила о потерях в размере 2 млн долларов. По нашей предварительной оценке, совокупные потери всех туроператоров, которые вынуждены взять перевозку на себя, составят порядка 7 млн долларов. Это предварительные оценки, итоги будут подведены в конце октября», – сказала Ломидзе, слова которой цитирует «Интерфакс».

По словам исполнительного директора АТОР, последних туристов с билетами «ВИМ-Авиа» доставят на родину в 20-х числах октября. «Самый большой вопрос – это те туристы, которые остались без отдыха. Точных данных об их количестве нет. Но через неделю у нас будут точные данные о них. Большая часть тех, у кого были путевки на «ВИМ-Авиа», будут доставлены на отдых рейсами других авиакомпаний за счет туроператоров», – пояснила она.

По оценке Ломидзе, рынок понес большую потерю по вине федеральных органов власти, которые создали «такие методы работы».

«Крайним оказался рынок: чтобы не подставлять клиентов, туроператоры взяли потери на себя. Думаю, что никто это возмещать не будет. Будут предприняты какие-то действия со стороны туроператоров, чтобы в рамках судебной практики вернуть средства, но думаю, что это маловероятно», – сказала Ломидзе.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, в за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа».

Президент РФ Владимир Путин в связи с кризисом вокруг «ВИМ-Авиа» объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича на то, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

По данным Дворковича, которые он озвучил накануне, чартерную программу «ВИМ-Авиа» планируется завершить к 5-7 октября. Дальнейшая судьба авиакомпании пока не известна, но, по словам вице-премьера, есть инвесторы, рассматривающие возможность ее покупки с долгами.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.10.17

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