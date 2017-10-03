Вторник, 3 октября 2017, 17:12 мск

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Московская школьница погибла в ванной из-за сотового телефона

Московская школьница погибла в ванной из-за сотового телефона

В Москве 14-летняя девушка скончалась от удара током в ванной. Всему виной – сотовый телефон, который девушка взяла с собой на водные процедуры, «Московский комсомолец».

Несчастный случай произошел накануне вечером в доме по улице Большая Переяславская. Школьница поставила мобильник на зарядку с помощью электрического удлинителя. Когда девушка легла в воду, телефонный раздался звонок. При попытке ответить, аппарат упал в воду.

Родители вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть школьницы.

Москва, Ольга Ветрова

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