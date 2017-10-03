Жители России продолжают беднеть, несмотря на официальный рост зарплат

Жители России продолжают беднеть, вопреки официальной статистке о росте зарплат и рекордном замедлении инфляции. В августе реальные доходы сократились на 0,3% в годовом выражении, в июле – на 0,9%. Проблема в том, что Росстат не отражает достоверно данные о доходах всех граждан – учитываются крупные компании, где, как правило, и платят больше, и индексируют зарплаты чаще, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».

Как отмечает издание, средняя зарплата в мелких компаниях, включая те, где платят неофициально, снижается, утверждают аналитики: за 4-й квартал 2016 года – на 7,7% в годовом выражении, за 2-й квартал 2017 года – на 1%. Это объясняет, почему рост зарплат не увеличил оборот розницы, считают аналитики «Сбербанк CIB».

Реальные зарплаты росли, но из-за сокращения числа работников, что влияет на общий уровень заработка, официальные зарплаты обеспечивают 42-44% доходов.

В крупных и средних компаниях работает 79% официальных работников (основная часть фонда оплаты труда, ФОТ), еще 11% – на малых и микропредприятиях, цитирует публикацию «Финмаркет».

Реальные зарплаты растут за счет отдельных секторов экономики – это не тотальный подъем 2010-2011 годов, когда росли и госсектор, и торгуемый сектор экономики. Повышение затронуло часть секторов добывающей промышленности, обработки, транспорта, оптовую торговлю и банковскую сферу. В бюджетном секторе зарплаты не индексировали, а перегруппировали, чтобы выполнить майские указы президента. Зарплаты госслужащих не растут третий год подряд.

Падение реальных доходов при рекордном замедлении инфляции главный экономист БКС Владимир Тихомировв, как и аналитики «Сбербанк CIB», объясняет методикой Росстата: он учитывает только крупные и средние предприятия и, если в какой-то крупной компании было повышение зарплат, общая цифра растет – при сохранении или падении реальных доходов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.10.17

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