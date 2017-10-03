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Разборки на кладбище: на западе Москвы расстреляли мужчину

Разборки на кладбище: на западе Москвы расстреляли мужчину

В Москве 49-летнего мужчину расстреляли на кладбище. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, труп с огнестрельными ранениями был обнаружен местными жителями сегодня днем на территории Кунцевского кладбища.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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