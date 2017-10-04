В Подмосковье подростки избили и ограбили 70-летнююю старушку

В подмосковных Люберцах трое подростков 14-ти и 15-ти лет задержаны по подозрению в избиении и ограблении 70-летней женщины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, нападение было совершено вечером 29 сентября на Волковской улице. Предварительно сговорившись, подозреваемые, избив старушку, похитили у нее сумку, мобильный телефон и 7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»).

В настоящий момент подростки проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. В рамках расследования также выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние, допрашиваются их родственники, знакомые и одноклассники.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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