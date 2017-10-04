Подмосковный суд вынес приговор убийце, который пытался сжечь заживо женщину и ее сына

В Подмосковье убийца женщины и ее 12-летнего сына приговорен к пожизненному сроку заключения. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, преступление было совершено 28 мая 2016 года в двухэтажном частном доме в деревне Кутузово Домодедовского района.

Как установило следствие, 30-летний Николай Гранин распивал спиртное со своей 48-летней сожительницей, однако между ними возникла ссора, после чего мужчина решил расправиться с семьей. Дождавшись, когда мать и сын уснут, он поджег дом и скрылся.

В результате мальчик скончался от отравления продуктами горения. Его мать, которая спала в другой комнате, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна второго этажа. Она умерла позже в больнице от полученной термической травмы и ее осложнений.

Гранин признан виновным по п.п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

При вынесении приговора учитывалось, что убийца ранее был судим.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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