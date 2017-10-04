Слишком оптимистично: эксперты оценили экономический прогноз правительства РФ

Параметры макроэкономического прогноза правительства РФ, заложенные в основу федерального бюджета, являются чрезмерно оптимистическими. Сохранение темпов роста ВВП выше 2% и инвестиций на уровне 5-6% в год не представляется реалистичным сценарием. Об этом говорится в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» экспертов «Центра развития» Высшей школы экономики.

Федеральный бюджет: Россия все ближе к странам «третьего мира»

Экономисты обратили внимание, что из содержания проекта бюджета и основных направлений бюджетной политики следует, что основным вектором в 2018-2020 годах будет завершение процесса бюджетной консолидации, которое приведет к сокращению объема расходов федерального бюджета с 16,9 трлн рублей в 2017 году до 16,5 трлн рублей в 2018 г. и 16,4 трлн рублей в 2019-м. При этом планируемое сокращение расходов федерального бюджета будет сопровождаться «замораживанием» сложившейся структуры расходов с преобладанием затрат на управление, силовой блок и социальную политику и в то же время недофинансированием образования и здравоохранения.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что в течение предыдущего десятилетия изменения в структуре расходов бюджетной системы в России шли в направлении, противоположном ее движению в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, в период с 2007 по 2015 годы средняя доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17,0% до 18,7%, а в России за тот же период она сократилась с 12,1 до 10,8%. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР сохранялась около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8% до 9,9%.

«Сохранение существующих расходных приоритетов на фоне планируемого снижения общего объема расходов относительно ВВП в ближайшие годы больше отдалит Россию от развитых стран и приблизит ее к государствам «третьего мира», – подчеркивается в докладе.

Прогнозы правительства РФ далеки от реальности

Более того, как считают эксперты, при всей жесткости по отношению к допустимой траектории расходов, выбранная схема бюджетной консолидации (путем внедрения бюджетных правил с «базовой» ценой на нефть $40 за баррель (в постоянных ценах) и при условно неизменной налоговой нагрузке на добросовестных налогоплательщиков) содержит значительные риски недобора ненефтегазовых доходов бюджета.

«Во-первых, параметры макроэкономического прогноза, заложенные в основу бюджета, являются чрезмерно оптимистическими для выбранной траектории внешних условий (снижение цен на нефть до 43,8 долл./барр. в 2018 г. против текущих уровней 56-58 долл./барр. и их сохранение на уровнях 41-42 долл./барр. в 2019-2020 гг.). Сохранение темпов роста ВВП выше 2% в год и инвестиций на уровне 5-6% в год в таких условиях не представляется реалистичным сценарием даже с учетом успеха всех предполагаемых мер структурной политики», – отмечается в докладе.

По оценкам экономистов «Центра развития» ВШЭ, инерционные темпы роста экономики при сохранении цен на нефть в диапазоне $50-60 за баррель в 2018-2020 годах будут составлять 1,0-1,5%, что, как минимум, приведет к выпадающим доходам от НДС. Замедление будет связано с продолжением эффекта бюджетной консолидации и сохранением вялого потребительского спроса, который, в свою очередь, будет тормозить инвестиционную активность.

Как полагают эксперты, рискованной выглядит стратегическая ставка на «обеление» экономики, особенно с учетом того, что, кроме фискального эффекта, Минфин рассчитывает на «снятие барьеров для роста» благодаря улучшению конкурентной среды.

«Для многих предприятий, относящихся к сфере рыночных услуг, уход «в тень» является единственным способом поддержания экономической активности, особенно в условиях вялой динамики спроса», – констатировали экономисты.

По их мнению, несмотря на декларируемые правительством РФ цели, нынешняя бюджетная политика скорее способствует консервации сложившейся структуры экономики, чем снятию барьеров для роста.

Экономика снова «затухает», рубль – обречен на ослабление

Как говорится в докладе, в августе Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) немного снизился, но все равно остался в зоне выше критического 50-процентного уровня. Можно говорить, что ситуация в экономике улучшается, но очень медленно, и дополнительных позитивных импульсов не видно – переход к посткризисному росту, для которого характерно более или менее постоянное повышение экономической активности в подавляющем большинстве регионов, пока не просматривается.

Вместе с тем экономисты «Центра развития ВШЭ» отмечают, что августовские данные Росстата по динамике промпроизводства не свидетельствуют об устойчивом улучшении состояния промышленности. После роста в первом квартале на 0,1% относительно того же периода прошлого года, а во втором – на 3,8%, в июле и августе рост составил скромные 1,1 и 1,5% соответственно. В целом же за январь-август промышленность прибавила всего 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Пока динамика промышленного производства, которая оказывает определяющее воздействие и на динамику ВВП в целом, далека от мировых темпов экономического роста и к тому же крайне неустойчива, демонстрируя в июле-августе признаки затухания», – говорится в докладе.

В то же время эксперты высказывают сомнение в устойчивости платёжного баланса в условиях снижения рублёвых процентных ставок и ужесточения западных санкций. «Без роста стоимости экспорта и профицита торгового баланса рубль практически обречён на ослабление», – прогнозируют эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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