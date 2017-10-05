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Крупный пожар в Подмосковье: в Мытищах сгорел мебельный цех

Крупный пожар в Подмосковье: в Мытищах сгорел мебельный цех

Крупный пожар произошел минувшей ночью в мебельном цеху в подмосковных Мытищах. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, общая площадь возгорания достигла 2 400 квадратных метров.

ЧП произошло на территории завода «СтройПерлин» на Силикатной улице. Информация о пожаре в производственном здании поступила от очевидца в 3:20. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри здания.

В 3:30 был объявлен повышенный ранг пожара. К 6:00 возгорание удалось локализовать, а открытое горение было ликвидировано в 8:49.

В тушении огня были задействованы 19 единиц техники и 71 спасатель.

Информация о пострадавших не поступала.

Москва, Ольга Ветрова

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