В Москве совершен неудачный налет на банк

На северо-востоке Москвы преступники совершили неудачный налет на отделение банка на улице Космонавтов. Двое вооруженных грабителей в медицинских масках ворвались в здание, произвели несколько выстрелов в пол и потребовали открыть дверь к кассам.

Однако работники банка успели нажать кнопку сигнализации. После этого преступники сбежали с места происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

В настоящий момент подозреваемые разыскиваются.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.10.17

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