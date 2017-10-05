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Москва возвращается в «дикие» 90-е? В центре города преступники расстреляли мужчину

Москва возвращается в «дикие» 90-е? В центре города преступники расстреляли мужчину

В центре Москвы группа неизвестных расстреляла мужчину. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло сегодня днем рядом с жилыми домами в Банковском переулке.

По данным ведомства, преступники четыре раза выстрелили в потерпевшего, который шел в сторону своего дома. Мужчина был доставлен в больницу, сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица причастные к нападению. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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