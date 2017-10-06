Москву снова «минируют»

В российской столице новая волна анонимных сообщений с угрозами взрывов. Сегодня утром неизвестные «заминировали» почти 30 объектов в Москве, в числе которых оказалась «сталинская» высотка на Котельнической набережной.

Из-за действий «телефонных террористов» в столице из пяти школ эвакуированы более 1,5 тысяч человек. Это учебные заведения №№ 199, 625 и 520, 1552, 1217, передает «Интерфакс». Все аудитории и другие помещения школ обследуют кинологи. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Как сообщал «Новый День», ранее сотрудники ФСБ заявили, что выяснили, кто совершал звонки о минировании различных объектов в городах страны. Спецслужбы подозревают в телефонном терроризме четырех россиян, которые находятся за рубежом. «Мы установили, правда, не просто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать – это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», – сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.10.17

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