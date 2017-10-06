ЧП в Подмосковье: телефонные террористы «заминировали» Мособлдуму и дом правительства

Волна минирований докатилась до Подмосковья. Сегодня из-за анонимных звонков с угрозами взрыва были эвакуированы Московская областная дума и дом регионального правительства в Красногорске.

По громкой связи всем работникам было объявлено: «Просьба немедленно покинуть свои помещения в места эвакуации за территорией здания правительства Московской области. Это не учебная тревога», передает РИАМО.

Вместе с тем потребовалась эвакуация здания технопарка «Орбита», где располагается Избирательная комиссия Московской области.

Как сообщал «Новый День», 6 октября в московском регионе произошла новая волна анонимных сообщений с угрозами взрывов. Утром неизвестные «заминировали» почти 30 объектов в Москве, в числе которых оказалась «сталинская» высотка на Котельнической набережной и пять школ.

Ранее сотрудники ФСБ заявили, что выяснили, кто совершал звонки о минировании различных объектов в городах страны. Спецслужбы подозревают в телефонном терроризме четырех граждан России, которые находятся за рубежом. «Мы установили, правда, не просто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать – это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», – сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.10.17

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