Порошенко освободил Донбасс от обязательств

Действия киевского руководства, которое планирует реинтеграцию Донбасса – это подготовка «правовой» основы для военной эскалации конфликта. Как подчеркнул российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, в результате Украина может получить вместо «хорватского сценария» полное отделение Донбасса и признание народных республик со стороны России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт заявил, вступая накануне на пресс-конференции в Москве.

«Возможно, очень скоро Донбасс снова займет место основных полос и эфиров в мировых СМИ и ответственность за это целиком и полностью несет Украина. Киев формально выходит из минского процесса, соглашения торпедируются и практически отменяются решением Верховной Рады, которое Порошенко (Петр Порошенко – президент Украины) в ближайшее время уже подпишет. Также прекращает действовать контактная группа и, по сути, Нормандский формат. Следовательно, все свободны от своих обязательств», – констатировал Бондаренко.

Он пояснил, что такая односторонняя отмена Киевом минских соглашений для Донбасса открывает ряд возможностей.

«Донбасс может абсолютно без всяких оглядок на Запад строить свою государственность, запрашивать официальное признание со стороной Российской Федерации», – отметил эксперт.

С другой стороны, обратил внимание Бондаренко, ДНР И ЛНР должны быть готовы в новой волне агрессии со стороны Киева.

«Единственное объяснение, для чего этот закон сейчас принимается, если это не просто демагогия, что это начало военной операции украинских вооруженных сил против Донбасса», – сказал он.

При этом, как считает политолог, Киев должен понимать, что в случае угрозы существования Донецкой и Луганской народных республик, Москва не оставит их «наедине с Украиной» и наверняка окажет им «необходимую помощь».

«Я думаю, что помощь может быть и формализованной. В этой ситуации корректно говорить о возможности признания ДНР И ЛНР со стороны Москвы», -сказал Бондаренко.

По его оценке, такое признание может быть осуществлено «уже в среднесрочной перспективе».

«Все зависит от действий Украины, насколько украинская сторона желает реализовывать хорватский сценарий, который там в последнее время очень активно обсуждается. Я имею в виду аналогии с операцией «Буря» августа 1995 года (операция армии Хорватии и Боснии и Герцеговины против Сербской Краины, в результате которой были ликвидированы республики Сербская Коаина и Западная Босния)», – заключил Бондаренко.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении приняли законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе Россия признается «страной-агрессором, оккупировавшей часть украинских территорий». Вместе с тем расширяются права Порошенко на использование Вооруженных сил на территории Донбасса.

В соответствии с законом, во время военного положения в отдельных местностях в ДНР и ЛНР прекращаются полномочия местных администраций всех уровней, а их обязанности на себя берут военные администрации, курировать деятельность которых, будет объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины, Генштаб и Кабинет министров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что к законопроекту о «реинтеграции Донбасса» добавят Крым.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.10.17

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