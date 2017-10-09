ЧП в букмекерском клубе: мужчина расстрелял своего оппонента

В Москве задержан подозреваемый, расстрелявший своего знакомого в букмекерском клубе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 7 октября в букмекерском клубе на Митинской улице. В ходе внезапно возникшего конфликта задержанный 6 раз выстрелил в своего оппонента 1992 года рождения. Потерпевший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, где ему оказывается вся медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Во время допроса подозреваемый частично признал вину.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.17

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