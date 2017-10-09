Понедельник, 9 октября 2017, 12:16 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

ЧП в букмекерском клубе: мужчина расстрелял своего оппонента

ЧП в букмекерском клубе: мужчина расстрелял своего оппонента

В Москве задержан подозреваемый, расстрелявший своего знакомого в букмекерском клубе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 7 октября в букмекерском клубе на Митинской улице. В ходе внезапно возникшего конфликта задержанный 6 раз выстрелил в своего оппонента 1992 года рождения. Потерпевший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, где ему оказывается вся медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Во время допроса подозреваемый частично признал вину.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.17

Не поваренная, а выпаренная: разработан новый ГОСТ соли пищевой. / СМИ отмерили срок Аману Тулееву. / Акунин анонсировал выход своего последнего романа о Фандорине.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Москву снова «минируют»

Москва возвращается в «дикие» 90-е? В центре города преступники расстреляли мужчину

В Москве совершен неудачный налет на банк

У сотрудников «Открытой России» прошли обыски по «делу ЮКОСа»

На юго-западе Москвы найден ещё один изувеченный труп

В Москве у супермаркета обнаружены обрубленные ноги

Разборки на кладбище: на западе Москвы расстреляли мужчину

Московская школьница погибла в ванной из-за сотового телефона
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Авторская колонка /

Восточные сказки: стоит ли доверять «многовекторности» Саудовской Аравии?

Общество /

Граждане других стран смогут участвовать в военных операциях РФ за рубежом

Дело Белова готово к пересмотру: прокуратура подала кассацию

Экономика /

Эр-Рияд закупит С-400, огнеметы «Буратино» и ракетные комплексы «Корнет-ЭМ»

Наука /

«Старший брат» Челябинского метеорита грозит Земле катастрофой

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости