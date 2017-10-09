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В центре Москве обнаружены человеческие останки

В центре Москве обнаружены человеческие останки

Московский главк Следственного комитета организовал проверку по факту обнаружения человеческих останков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СКР, останки человеческого скелета были обнаружены вечером 5 октября при проведении земляных работ на территории офтальмологической клиники. По предварительным данным, смерть человека наступила около 50 лет назад.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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