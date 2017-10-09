В центре Москве обнаружены человеческие останки

Московский главк Следственного комитета организовал проверку по факту обнаружения человеческих останков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СКР, останки человеческого скелета были обнаружены вечером 5 октября при проведении земляных работ на территории офтальмологической клиники. По предварительным данным, смерть человека наступила около 50 лет назад.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.17

Восточные сказки: стоит ли доверять «многовекторности» Саудовской Аравии?. / Граждане других стран смогут участвовать в военных операциях РФ за рубежом. / Дело Белова готово к пересмотру: прокуратура подала кассацию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»