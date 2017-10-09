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Экс-глава поселка в Раменском районе попался на мошенничестве с землей

Экс-глава поселка в Раменском районе попался на мошенничестве с землей

В Раменском районе экс-глава администрации поселка Быково обвиняется в мошенничестве с земельными участками. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ущерб от его действий оценивается почти 1 млн рублей.

По данным ведомства, преступление было совершено в период с марта 2009 года по декабрь 2015-го. По версии следствия, обвиняемый и иные неустановленные лица из администрации «с целью хищения чужого имущества» изготовили постановление главы администрации поселка Быково. В нем говорилось о выделении земельных участков на основании личных заявлений граждан, паспортных данных которых фактически не существует. После этого участки были переданы в собственность под строительство индивидуальных жилых домов третьим лицам за денежное вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Экс-глава поселка заключен под домашний арест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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