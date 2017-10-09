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ЧП в подмосковном доме-интернате: инвалид убил соседа по комнате

ЧП в подмосковном доме-интернате: инвалид убил соседа по комнате

В подмосковном Подольском районе инвалид I группы задержан по подозрению в убийстве. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина расправился со своим соседом по комнате в доме-интернате.

По данным ведомства, конфликт разгорелся между постояльцами дома-интерната, расположенного в микрорайоне Климовск. Однако словесной перевалкой дело не ограничилось. Восьмого октября в комнате было обнаружено тело убитого 61-летнего мужчины, также инвалида I группы, с ранениями груди.

По подозрению в совершении убийства задержан 56-летний сосед погибшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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