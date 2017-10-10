Вторник, 10 октября 2017, 12:41 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

В Подольске задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

В Подольске задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

В подмосковном Подольске задержан серийный грабитель по подозрению в совершении серии краж из ювелирных магазинов. Предполагаемый преступник – 26-летний местный житель.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в одном из ювелирных магазинов на улице Советская он попросил женщину-продавца показать выбранное им изделие, а затем выхватил его и из рук и убежал.

Уже доказана его причастность к трем аналогичным грабежам в различных торговых точках Подольска.

Уголовное дело возбуждено по ст. 161 УК РФ «Грабеж», предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

Дуров советует молодежи прекратить отравлять себя телевидением. / При взлете в Сирии потерпел крушение российский Су-24, оба летчика погибли. / Самолет по цене поезда: «Уральские авиалинии» запустили новый маршрут из Москвы в Казань.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в подмосковном доме-интернате: инвалид убил соседа по комнате

Экс-глава поселка в Раменском районе попался на мошенничестве с землей

ЧП в Подмосковье: телефонные террористы «заминировали» Мособлдуму и дом правительства

В Подмосковье ветеран Великой Отечественной войны не дожил до нового жилья

Крупный пожар в Подмосковье: в Мытищах сгорел мебельный цех

Подмосковный суд вынес приговор убийце, который пытался сжечь заживо женщину и ее сына

В Подмосковье подростки избили и ограбили 70-летнююю старушку

В Подмосковье ликвидирована крупная подпольная нарколаборатирия
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Экономика /

Минэкономразвития согласилось со снижением нормы беспошлинного ввоза интернет-посылок

Елена Летучая готовится к ревизии президентских выборов

Политика /

Путин нашел нового губернатора Ивановской области в МЭР

Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Общество /

Дуров советует молодежи прекратить отравлять себя телевидением

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости