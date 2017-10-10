В Подольске задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

В подмосковном Подольске задержан серийный грабитель по подозрению в совершении серии краж из ювелирных магазинов. Предполагаемый преступник – 26-летний местный житель.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в одном из ювелирных магазинов на улице Советская он попросил женщину-продавца показать выбранное им изделие, а затем выхватил его и из рук и убежал.

Уже доказана его причастность к трем аналогичным грабежам в различных торговых точках Подольска.

Уголовное дело возбуждено по ст. 161 УК РФ «Грабеж», предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

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