В Подмосковье тепловоз сбил автомобиль с полицейскими: двое ранены

Двое полицейских пострадали при столкновении патрульной машины и тепловоза в Подмосковье. ДТП произошло накануне вечером на железнодорожном переезде в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского района.

Служебная машина, переезжая пути, внезапно заглохла. Машинист пытался предотвратить аварию и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось – автомобиль перевернулся, передает РЕН-ТВ.

По словам начальника железнодорожного участка Дмитрия Охрименко, водитель не успел вовремя среагировать, при этом известно, что неполадки с автомобилем у него продолжались целый день.

Оба пострадавших – сержанты патрульно-постовой службы – были госпитализированы. Они получили ушибы и рваны раны конечностей. Машинист не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливается виновник аварии.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

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