Вторник, 10 октября 2017, 14:04 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Подмосковье тепловоз сбил автомобиль с полицейскими: двое ранены

В Подмосковье тепловоз сбил автомобиль с полицейскими: двое ранены

Двое полицейских пострадали при столкновении патрульной машины и тепловоза в Подмосковье. ДТП произошло накануне вечером на железнодорожном переезде в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского района.

Служебная машина, переезжая пути, внезапно заглохла. Машинист пытался предотвратить аварию и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось – автомобиль перевернулся, передает РЕН-ТВ.

По словам начальника железнодорожного участка Дмитрия Охрименко, водитель не успел вовремя среагировать, при этом известно, что неполадки с автомобилем у него продолжались целый день.

Оба пострадавших – сержанты патрульно-постовой службы – были госпитализированы. Они получили ушибы и рваны раны конечностей. Машинист не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливается виновник аварии.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

Мировой производитель мебели создал коллекцию для котиков. / Михаил Задорнов рассказал о своем здоровье и обругал желтую прессу. / В подмосковном Ленинском районе выявлено более 300 незаконных мусорных свалок.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подольске задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

ЧП в подмосковном доме-интернате: инвалид убил соседа по комнате

Экс-глава поселка в Раменском районе попался на мошенничестве с землей

ЧП в Подмосковье: телефонные террористы «заминировали» Мособлдуму и дом правительства

В Подмосковье ветеран Великой Отечественной войны не дожил до нового жилья

Крупный пожар в Подмосковье: в Мытищах сгорел мебельный цех

Подмосковный суд вынес приговор убийце, который пытался сжечь заживо женщину и ее сына

В Подмосковье подростки избили и ограбили 70-летнююю старушку
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

В Москве объявился новый «битцевский маньяк»

Здоровье /

В конце недели Землю накроет аномальная магнитная буря

В мире /

Мировой производитель мебели создал коллекцию для котиков

Культура /

Михаил Задорнов рассказал о своем здоровье и обругал желтую прессу

В подмосковном Ленинском районе выявлено более 300 незаконных мусорных свалок

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости