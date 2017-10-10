Вторник, 10 октября 2017, 18:04 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Лесной шабаш не удался: в Подмосковье полиция разогнала наркодискотеку

Лесной шабаш не удался: в Подмосковье полиция разогнала наркодискотеку

Подмосковные полицейские разогнали наркодискотеку в лесу на территории Серпуховского района с участием почти 300 человек. Стражи порядка изъяли наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков и направили на медицинское освидетельствование более 20 тусовщиков с признаками употребления запрещенных препаратов.

Кроме того, задержан подозреваемый в сбыте психотропных веществ – 27-летний уроженец Химок. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

Банки откроют данные о тратах клиентов ради новой системы оценки кредитоспособности – среди них один уральский. / «Никаких проверок нет»: прокуратура отрицает вызов блогера на допрос из-за «Незнайки на Луне». / В Москве объявился новый «битцевский маньяк».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Без малого двое суток: МЧС доложило о полной ликвидации пожара в ТК «Синдика»

В Подмосковье тепловоз сбил автомобиль с полицейскими: двое ранены

В Подольске задержан серийный грабитель ювелирных магазинов

ЧП в подмосковном доме-интернате: инвалид убил соседа по комнате

Экс-глава поселка в Раменском районе попался на мошенничестве с землей

ЧП в Подмосковье: телефонные террористы «заминировали» Мособлдуму и дом правительства

В Подмосковье ветеран Великой Отечественной войны не дожил до нового жилья

Крупный пожар в Подмосковье: в Мытищах сгорел мебельный цех
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Верховный суд отменил штрафы для осужденных по делу Немцова

Оппозиционер Мальцев заочно взят под стражу: за экстремизм

Без малого двое суток: МЧС доложило о полной ликвидации пожара в ТК «Синдика»

Госкомпании не скупятся на шикарные авто: составлен рейтинг самых расточительных

Экономика /

Социологи: россияне реже ходят по магазинам и меньше тратят

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости