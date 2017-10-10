Лесной шабаш не удался: в Подмосковье полиция разогнала наркодискотеку

Подмосковные полицейские разогнали наркодискотеку в лесу на территории Серпуховского района с участием почти 300 человек. Стражи порядка изъяли наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков и направили на медицинское освидетельствование более 20 тусовщиков с признаками употребления запрещенных препаратов.

Кроме того, задержан подозреваемый в сбыте психотропных веществ – 27-летний уроженец Химок. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

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