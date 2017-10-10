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ЧП в Подмосковье: под электричкой погиб 6-летний ребенок

ЧП в Подмосковье: под электричкой погиб 6-летний ребенок

Сегодня днем в районе станции «Заветы Ильича» Ярославского направления Московской железной дороги погиб 6-летний ребенок. Как сообщила пресс-служба столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, его сбила электричка «Москва – Сергиев Посад».

По предварительным данным следствия, ЧП произошло в 14:20 в тот момент, когда ребенок в сопровождении матери переходил железнодорожные пути.

В настоящее время следствием организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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