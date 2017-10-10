ЧП в Подмосковье: под электричкой погиб 6-летний ребенок

Сегодня днем в районе станции «Заветы Ильича» Ярославского направления Московской железной дороги погиб 6-летний ребенок. Как сообщила пресс-служба столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, его сбила электричка «Москва – Сергиев Посад».

По предварительным данным следствия, ЧП произошло в 14:20 в тот момент, когда ребенок в сопровождении матери переходил железнодорожные пути.

В настоящее время следствием организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

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