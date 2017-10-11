Среда, 11 октября 2017, 11:39 мск

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В Москве мужчину сожгли заживо на глазах прохожих

В Москве мужчину сожгли заживо на глазах прохожих

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с жестоким убийством мужчины. Злоумышленник облил жертву неизвестной жидкостью, после чего поджег.

Страшное ЧП произошло на юго-западе столицы вблизи магазина на улице Мусы Джалиля, дом №8, корпус 4, передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МВД.

Пострадавший скончался от полученных ранений на месте происшествия, а преступник скрылся.

Полицейские прибыли по вызову, поступившему от граждан, и обнаружили в лесополосе обгоревшее тело. Подозреваемый был вскоре задержан в Задонском проезде.

Москва, Ольга Ветрова

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