В Москве арестованы лже-сотрудники спецслужб, похитившие бизнесмена

В Москве взяты под стражу обвиняемые в похищении бизнесмена, от которого преступники планировали потребовать выкуп в 15 млн рублей. Как сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета, похитители действовали под видом сотрудников спецслужб.

По версии следствия, к преступлению причастны четверо человек. Житель Подмосковья, имя которого не разглашается, разработал преступный план и привлек к его реализации троих соучастников, пообещав им денежное вознаграждение.

Днем 15 сентября бандиты, «используя оружие и имитируя свои деяния под спецслужбы», похитили мужчину у жилых домов на улице Дубнинской на севере Москвы. Бизнесмена затолкали в автомобиль и вывезли в Подмосковье. Однако уже на следующий день бизнесмен был освобожден.

Четверо похитителей – мужчин в возрасте от 35-40 лет – задержаны. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений с использованием оружия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.17

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