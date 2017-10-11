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В Подмосковье мужчина умер, не дождавшись «скорой»: СКР организовал проверку

В Подмосковье мужчина умер, не дождавшись «скорой»: СКР организовал проверку

Подмосковный главк Следственного комитета организовал проверку обстоятельств гибели в Одинцовском районе мужчины, так и не дождавшегося «скорой помощи».

Как сообщила пресс-служба ведомства, трагический случай произошел в поселке Власиха возле супермаркета. Мужчине стало плохо на улице, ему вызвали «скорую помощь». Однако медиков, по данным СМИ, пришлось ждать более 30 минут. В результате мужчина скончался до их приезда.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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