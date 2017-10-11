В Подмосковье возбуждено уголовное дело против супругов, мстивших девочке за сына

В подмосковном Раменском районе возбуждено уголовное дело против супругов, насильно усадивших девочку-подростка в машину и угрожавших ей расправой – отвезти в лес и закопать. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Вялки еще 13 июня 2015 года. Однако ранее принятые следственными органами решения о возбуждении дела отменялись надзорным ведомством.

По версии следствия, мужчина и женщина решили отомстить девочке из-за ее конфликта с их сыном. Подозреваемые похитили школьницу с детской площадки, насильно затолкали в автомобиль и увезли на соседнюю улицу, где удерживали ребенка до прихода ее родителей.

Подозреваемым вменяется п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). По данным СМИ, агрессию родителей вызвало то, что девочка попала их сыну пластиковой бутылкой по голове.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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