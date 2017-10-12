ЧП в Подмосковье: возбуждено дело о «халатности» медиков «скорой», приведшей к гибели мужчины

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели 66-летнего мужчины, не дождавшегося «скорой помощи». Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, медики обвиняются в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Несчастный случай произошел утром 10 сентября около супермаркета в поселке Власиха Одинцовского района. Местному жителю стало плохо, ему вызвали «скорую помощь», которую пришлось ждать, по данным СМИ, более 30 минут. В результате мужчина скончался.

Как установило следствие, смерть местного жителя наступила из-за «ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными работниками ГБУЗ МО «Одинцовская станция скорой медицинской помощи», выразившегося в несвоевременном оказании помощи».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.17

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