В Москве из автосалона угнали элитную иномарку за 11,5 млн рублей

На юге Москвы неизвестные угнали Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 11,5 млн рублей. Кража произошла в автосалоне, расположенном на Варшавском шоссе, 127.

Сообщение о случившемся поступило в полицию накануне около 22.00 от начальника службы безопасности автосалона, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Как уточняется, на машине еще не были установлены номерные знаки.

Теперь правоохранительные органы проводят проверку, ведется розыск подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Ольга Ветрова

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