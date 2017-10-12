Правительство РФ отказалось от повышения пособий по безработице

Размер пособия по безработице в 2018 году останется на уровне текущего года. Таким образом, выплаты, как и прежде, составят от 850 до 4900 рублей. Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ.

Как говорится в пояснительной записке документу, проект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров России.

При этом отмечается, что сейчас пособие не обеспечивает необходимый уровень замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума, поскольку минимальный его размер – 7,6% от прожиточного минимума, а максимальный – 44,1%. Отсутствие мер по индексации или повышению пособия грозит снижением покупательской способности.

Нынешней ситуацией обеспокоен Минтруд. Ведомство готовит законопроект, который увеличит минимальный и максимальный размер пособия по безработице, а также оптимизирует критерии его назначения и выплаты, отмечает «Российская газета».

Ранее Минтруд информировал о снижении в России за неделю, с 27 сентября по 4 октября, численности официально зарегистрированных безработных на 1,9%, до 723 977 человек.

Сообщалось также, что на 1 октября уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 октября 2016 года – 1,1%). По состоянию на 4 октября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.10.17

АвтоВАЗ отзывает почти 20 тысяч бракованных Lada Xray. / Пресс-секретарь Роскомнадзора и двое его коллег отправлены под домашний арест. Их подозревают в особо крупном мошенничестве. / В Москве из автосалона угнали элитную иномарку за 11,5 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»