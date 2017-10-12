Четверг, 12 октября 2017, 19:34 мск

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Подмосковный сутенер попался на организации подростковой проституции

Подмосковный сутенер попался на организации подростковой проституции

В подмосковном Раменском районе задержан сутенер, вовлекавший в занятие проституцией 16-17-летних подростков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с августа по октябрь 32-летний мужчина с целью получения материальной выгоды втягивал молодежь в оказание услуг интимного характера. При этом клиентов он искал через Интернет с помощью фотографий порнографического содержания.

При допросе мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело против него возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией несовершеннолетних) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних).

Решается вопрос о заключении его под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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