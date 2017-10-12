FIFA-2018: Французская сборная решила базироваться в Подмосковье

На время участия в футбольном чемпионате мира 2018 года в России сборная Франции решила базироваться в подмосковной Истре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, французы выбрали это место по нескольким причинам: отель расположен в лесу в спокойном месте и в то же время недалеко от аэропорта «Шереметьево». Также учитывалось, что Истра находится рядом с Москвой, где сразу два стадиона будут принимать матчи мирового первенства – «Лужники» и арена «Спартак».

21-й чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах страны. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2018 года состоится 1 декабря в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.10.17

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