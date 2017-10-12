В Москве на территории бывшего завода произошел крупный пожар

Сегодня на территории бывшего завода «Серп и молот» произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.
Сообщение ЧП по адресу: Золоторожский Вал, дом 11 – поступило спасателям в 16:39. По предварительной информации, загорелось 3-этажное выселенное здание.
На место пожара направлены пожарно-спасательные подразделения.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 12.10.17
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