Четверг, 12 октября 2017, 19:34 мск

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В Москве на территории бывшего завода произошел крупный пожар

В Москве на территории бывшего завода произошел крупный пожар

Сегодня на территории бывшего завода «Серп и молот» произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Сообщение ЧП по адресу: Золоторожский Вал, дом 11 – поступило спасателям в 16:39. По предварительной информации, загорелось 3-этажное выселенное здание.

На место пожара направлены пожарно-спасательные подразделения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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