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Начальник отдела полиции Воскресенского района стал фигурантом уголовного дела: насмерть сбил пешехода

Начальник отдела полиции Воскресенского района стал фигурантом уголовного дела: насмерть сбил пешехода

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Воскресенском районе Подмосковья, где сотрудник полиции насмерть сбил пешехода. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка СКР.

По данным ведомства, ДТП произошло 10 октября на участке автодороги Воскресенск – Виноградово. Как установлено следствием, начальник одного из отделов полиции Воскресенского района, двигаясь на личном автотранспорте, совершил наезд на 34-летнего местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В рамках расследования следователями регионального СК России назначена автотехническая судебная экспертиза, проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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