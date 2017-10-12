Россия упорно продолжает наращивать внешний долг

Россия продолжает наращивать внешнюю задолженность перед западными «партнерами». Как сообщил сегодня Банк России, с начала года на 1 октября, по оценке регулятора, сумма долга увеличилась на 4,5% до $537,5 млрд (+$23,3 млрд).

В ЦБ пояснили, что внешние обязательства органов государственного управления выросли на $12,5 млрд до $51,669 млрд, что главным образом обусловлено приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

Долг прочих секторов вырос на $12,9 млрд (+3,8%) до $356,156 млрд, что определялось, по данным ЦБ, в значительной степени поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур.

В то же время, как говорится в сообщении регулятора, продолжилось сокращение внешних долговых обязательств банковского сектора, составившее по итогам января-сентября 2017 года $12,0 млрд. Сумма долга оценивается на уровне $107,390 млрд.

В секторальной структуре доля задолженности органов госуправления составила 9,6%, удельный вес обязательств банковского сектора – 20,0%, остальных секторов экономики – 66,3%.

В то же время, объем международных резервов остается гораздо ниже внешнего долга – $423,3 млрд. При этом почти четверть этой суммы (по данным на июль-2017 – $103,1 млрд) хранится в американском долговых обязательствах, причем этот объем также заметно возрос за последний год – с $74,6 млрд в октябре прошлого года.

Это происходит на фоне двукратного увеличения оттока капитала из страны. По итогам девяти месяцев чистый вывоз средств частным сектором, по предварительной оценке Банка России, составил $21,0 млрд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.17

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