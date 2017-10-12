Путин пытается отодвинуть либеральную элиту

Президент РФ Владимир Путин пытается отодвинуть от власти либеральную элиту, которая подрывает внутреннюю ситуацию в стране и не может внятно и своевременно ответить на внешние вызовы. Однако, как считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, очевидных успехов у главы государства нет.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Сивков обратил внимание, что политическая элита, которая хранит миллиарды долларов заграницей, не может действовать в интересах своей страны.

«По оценкам экспертов, объем вывезенного в зарубежные банки Европы и США составляет $2,5 трлн. Естественно, в этих условиях элита адекватно реагировать на вызовы тех, у кого содержатся их капиталы, не может. У нее (элиты) возникает дилемма – потерять капиталы и стать героями России, или беречь свои богатства», – сказал он.

Вместе с тем он добавил, что «психология» нынешней либеральной элиты заключается в том, чтобы «набить себе карманы».

«Наш президент пытается бороться против этого. Сейчас идет набор в новый губернаторский корпус – в высшее и среднее звено регионального управления. Борьба идет, идет, но я не могу констатировать, что есть какие-то сдвиги. Даже откровенную креатуру западной пятой колонны – господина предшественника Путина на посту президента (Дмитрия Медведева) и то снять не могут», – подчеркнул Сивков.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров, также выступавший на пресс-конференции, со своей стороны отметил, что Медведев на посту президента РФ был удобен для США, и Вашингтон может вновь попытаться сменить режим в России.

«Режим, который им нужен – Дмитрий Анатольевич Медведев. Им нужно такое правительство, которое по ряду вопросов будет выступать против, но в глубинных вопросах, которые касаются безопасности США, будет идти навстречу. Это уже было», – сказал Сидоров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.10.17

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