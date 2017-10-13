В Подмосковье снова крупный пожар: ночью в Чехове горел торговый центр

В Подмосковье вновь произошел крупный пожар: на этот раз сгорел торговый центр «Перспектива» в городском округе Чехов.

Сообщение о ЧП на улице Полиграфистов, дом 1б поступило в 00:10. Прибывшее на место первое пожарное подразделение установило, что горят кровля и второй этаж здания.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в 02:20 спасателям удалось локализовать пожар на площади 3000 квадратных метров, в 03:50 – ликвидировать открытое горение.

Всего в ликвидации ЧП принимали участие 25 единиц техники, 92 спасателя.

За последние дни это второй торговый центр в Подмосковье, который был уничтожен огнем. В минувшее воскресенье сгорел торговый комплекс «Синдика», расположенный на территории Красногорска на внешней стороне 65 км МКАД. Пожарные боролись с огнем двое суток. Общая площадь возгорания там достигла 55 тысяч квадратных метров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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