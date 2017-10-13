В Подмосковье задержаны подростки за заказное убийство женщины

В Подмосковье трое подростков и их знакомый задержаны по подозрению в жестоком убийстве женщины. Следовали выяснили, что преступление было совершено по заказу.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в апреле 27-летняя жительница Костромской области дала в долг деньги 21-летнему молодому человеку из Подольска. По версии ведомства, желая избавиться от долга, обвиняемый задумал убийство и нашел исполнителей – трех 17-летних подростков, которым он пообещал вознаграждение.

8 июня обвиняемые заманили женщину под предлогом возврата долга в безлюдное место в сельском поселении Стрелковское. Преступники нанесли своей жертве не менее 20 ударов по различным частям тела и голове металлическим предметом, затем закопали ее тело и скрылись.

Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения потерпевшей. Позже удалось обнаружить ее тело и восстановить обстоятельства убийства.

При допросе обвиняемые полностью признали свою вину и были заключены под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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