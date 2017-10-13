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Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу

Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу
Фото: пресс-служба СК РФ

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых госпитализирован в больницу при следственном изоляторе «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов. По его словам, экс-чиновник, обвиняемый в получении крупной взятки, пройдет обследование и курс лечения.

«Несколько месяцев мы просили поместить его в больницу, и вот наконец-то его госпитализировали. Врачи займутся обследованием и лечением, сколько времени это займет – неясно», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

Адвокат пояснил, что врачам предстоит также определить, сможет ли его подзащитный продолжать участие в судебном разбирательстве в Пресненском суде Москвы, где слушается его уголовное дело.

На предыдущем судебном заседании Белых стало плохо, у него подскочило давление. Была вызвана скорая помощь, врачи сделали ему укол в конвойном помещении суда.

На этапе предварительного следствия экс-глава Кировской области неоднократно жаловался на состояние своего здоровья.

Как сообщалось ранее, Белых обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. При получении части этих денег Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в московском ресторане.

Сам экс-губернатор неоднократно заявлял, что «никогда не брал взяток и брать не собирается». В то же время Белых не отрицал факт получения денег, но утверждал, что они предназначались для нужд Кирова.

Москва, Светлана Антонова

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