Пятница, 13 октября 2017, 17:19 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Песков: Путин готовит очень важное заявление

Песков: Путин готовит очень важное заявление
Фото: пресс-служба Кремля

Предстоящее выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме будет «очень важным». Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент уже работает над его текстом.

«Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Представитель Кремля также отметил, что традиция выступления на форуме главы государства соблюдается из года в год. «Намерен президент ее соблюсти и в этом году. Сейчас он работает как раз над своим выступлением», – добавил Песков.

Отметим, XIV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи с 16 по 19 октября. На этот раз его тема – «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?»

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.10.17

Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу. / Россияне забраковали новую 2000-рублевую купюру: на банкноте серьезная ошибка. / В Подмосковье задержаны подростки за заказное убийство женщины.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Путин Владимир

Путин ищет молодых: президент снизил стаж для карьерного роста чиновников

Путин пытается отодвинуть либеральную элиту

Путин рассказал, готов ли баллотироваться на выборах-2018

Новый посол США и президент РФ обменялись любезностями

«Чего она на меня все время гонит?»: Путин не принял претензий главы Литвы

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, газопровод и помидоры

Последствия краха «ВИМ-Авиа»: Путин обрушился с жесткой критикой на министра транспорта РФ

Параллельная реальность: Путин сообщил о стабилизации экономики России
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу

Скандалы и происшествия /

Россияне забраковали новую 2000-рублевую купюру: на банкноте серьезная ошибка

В Подмосковье задержаны подростки за заказное убийство женщины

Наука /

NASA выяснило причины рекордных выбросов CO2 в атмосферу

Екатеринбург /

В стране шейхов не платят налоги, а узбеки – эксперты по отмазкам: особенности национального бизнеса

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости