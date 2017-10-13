Песков: Путин готовит очень важное заявление

Предстоящее выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме будет «очень важным». Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент уже работает над его текстом.

«Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Представитель Кремля также отметил, что традиция выступления на форуме главы государства соблюдается из года в год. «Намерен президент ее соблюсти и в этом году. Сейчас он работает как раз над своим выступлением», – добавил Песков.

Отметим, XIV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи с 16 по 19 октября. На этот раз его тема – «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?»

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.10.17

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