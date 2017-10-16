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Понедельник, 16 октября 2017, 10:51 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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В центре Москвы преступники расстреляли мужчину

В центре Москвы преступники расстреляли мужчину

Сегодня утром в Москве вблизи жилых домов на Новослободской улице преступники застрелили мужчину 1979 года рождения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, киллеры совершили не менее четырех выстрелов.

В ведомстве уточнили, что полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное оборот оружия). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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