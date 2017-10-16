Задержан ещё один участник банды жестоких серийных грабителей

В Рязани задержан четвертый участник банды, совершившей с 2009 до 2012 годы на территории Москвы ряд жестоких преступлений. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в руки правоохранительных органов попался 38-летний житель Московской области Денис Сарычев.

По данным следствия, Сарычев входил в состав банды, созданной в 2009 году жителем Москвы Сергеем Балихиным для нападения на граждан и завладения их имуществом. По версии ведомства, 7 марта 2009 года совместно с соучастниками он совершил разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде, в ходе которого были жестоко убиты трое человек, в том числе несовершеннолетний. Тогда грабители похитили имущество на общую сумму 2 млн 96 тысяч рублей.

В настоящее время с Сарычевым проводится необходимый комплекс следственных действий, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, трое участников банды, в том числе ее организатор, Сергей Балихин, а также Виктор Якубив и Марат Юсупов были осуждены за убийство девяти человек, при этом в ходе нападений один из соучастников прятал лицо за букетом желтых хризантем.

В 2014 году приговором суда Балихин, Якубив и Юсупов в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.209 УК РФ (бандитизм), п.п. «а,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Балихину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Виктору Якубиву – 14 лет лишения свободы, Марату Юсупову – 22 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.17

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