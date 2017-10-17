Донбассу готовят «палестинский сценарий»

Европейский союз и Киев из-за внутренних проблем пытаются заморозить конфликт в Донбассе, что ведет к окончательному «прогрессивному удалению» восставших народных республик от Украины. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали сегодня ведущие российские эксперты на пресс-конференции в Москве.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность в том, что события последней недели, в частности, практически отказ Киева от выполнения минских соглашений и последующая реакция Запада показывают, что идет «сознательная заморозка» военного конфликта в восточной Украине.

Позиция Киева: нацистский капкан для Порошенко

Пушков отметил, что «латентная» война в Донбассе необходима нынешней команде президента Украины Петра Порошенко, в первую очередь, чтобы остаться у власти.

«Порошенко без той или иной формы военных действий на востоке Украины вряд ли может выиграть следующие выборы – него достаточно невысокий рейтинг, как мы знаем. Есть большое недовольство (его политикой) со стороны населения и со стороны ультранационалистических формирований. Если он сегодня отказывается от сценария, пусть даже латентных военных действий, с чем он выходит на выборы 2019 года?» – сказал политик.

Он подчеркнул, что «война» в данном случае будет использоваться как «способ оправдания всех проблем во внутренней политике». «Это классический пример политических технологий», – подчеркнул Пушков. Кроме этого, он напомнил, что на Украине немало амбициозных политиков, которые стремятся занять президентское кресло, в том числе Юлия Тимошенко.

Другую причину заморозить или законсервировать ситуацию с ЛНР и ДНР Пушков видит в страхе Порошенко перед радикальными националистическими силами.

«Идти на примирение с Донбассом и выполнять минские соглашения по пунктам – это значит иметь перед зданием администрации президента и Верховной Рады крайне недовольных людей ультранационалистических убеждений, которые будут в разных формах, а мы знаем, как это бывает на Украине, выражать свое недовольство и оказывать большое давление (на администрацию)», – считает эксперт.

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко согласился, что Порошенко вынужден выполнять нацистскую повестку дня в условиях «ослабления власти и жесткого противостояния с политико-олигархическим консенсусом, направленным на ее свержение».

«Как только Порошенко ее (националистическую повестку) прекращает выполнять, он получает вооружённых людей под своей администрацией. Которые будут просить его «на выход», – подчеркнул Ищенко.

В этой связи эксперт обратил внимание, что новый закон о «реинтеграции Донбасса» может привести к очередному внутреннему кризису на Украине, так как он, вопреки международному праву, ставит Россию не гарантом урегулирования конфликта, а страной – «агрессором».

«Как только украинские переговорщики начнут от этого отступать, их друзья – нацисты спросят, а что это они их законы не выполняют. И начнется очередной этап внутри украинского кризиса. Реинтеграция Донбасса, хотя они на него давным-давно уже не рассчитывают, обусловлена внутриполитическими проблемами режима, который может удерживаться только силовым путем, который опирается на ультранационалистические силы», – уверен Ищенко.

Позиция Европы: «алиби политического бездействия»

Пушков обратил внимание, что минские соглашения для большинства европейских политиков стали своего рода «библией», на которую они ссылаются в попытках повлиять на Россию, забыв о содержательном аспекте данных документов.

«Минские соглашения – это уже некий символ Веры, нечто почти религиозное. Что идет под пунктами соглашения – это ушло из повестки дня. Неофициальная позиция Евросоюза состоит в том, что девятый пункт минских соглашений о передаче контроля на границе между Донбассом и Украиной под контроль Киева должен идти следующим пунктом после первого (о прекращении военных действий на Донбассе)», – обратил внимание политик.

Он пояснил, что в таком случае Донбасс по сути будет лишен всего остального, а Россия, как одна из стран-участниц переговорного процесса, не позволит этому произойти. «Тогда не будет ни особого статуса, ни амнистии, ни выборов. Будет использование различных силовиков (украинских) для зачистки территории, активное участие военизированных формирований и прочих энтузиастов украинского ультранационализма во всех этих процессах», – уверен Пушков.

«По сути, Европа не знает, что делать, они прикрываются минскими соглашениями, для них это алиби для политического бездействия», – подчеркнул он.

Одновременно с этим, как отметил Ищенко, события последней недели стали определенным вызовом для Евросоюза.

«Закон о реинтрегации ставит очень неудобное положение не только Украину, но и Европейский союз – нашим европейским партнерами и коллегами по минскому и нормандскому формату придется определяться, кто на самом деле Россия – гарант с точки зрения международного права, или агрессор с точки зрения внутреннего украинского права», – сказал он.

Со своей стороны Пушков подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель сейчас меньше всего хочет обсуждения этой проблемы в ЕС, поскольку опасается получить раскол по отношению к тому, как нужно вести себя по отношению к России.

«Там достаточно расколов – по количеству квот по мигрантам, по тому, как обращаться с Британией после Brexit, по Греции. Ситуация в Испании тоже не улучшает ситуацию. Вбрасывать минские соглашения на официальном уровне – это вносить дополнительный элемент раскола», – считает политик.

Однако, как отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, последние принятые Верховной Радой законы показывают, что раскола во мнениях по украинскому вопросу не избежать.

«Некоторые государства, заняли жесткую позицию относительно Украины, а представители Венгрии и вовсе заявили о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации зон свободной торговли. Здесь мы уже увидели, что Европа не идентично смотрит на ситуацию на Украине», – обратил внимание Денисов.

Позиция Донбасса: готовы ко всему, все надежды обращены на Россию

По словам официальных представителей Луганской и Донецкой народных республик, присутствовавших на пресс-конференции, Киев не идет на конструктивный диалог, и надежды жителей Донбасса обращены на Россию.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник сказал, что люди уже устали от санитарных кордонов, экономической и социальной блокады.

«Примерно 6 млн человек являются заложниками этого конфликта, заложниками разгула радикализма на Украине, когда под давлением украинская власть принимает все более и более радикальные решения. Естественно, население наших республик защиту и поддержку видит именно в Российской федерации», – заявил Мирошник.

«Нам мало на что надеяться, мы видим мало здравого смысла в действиях и принимаемых решениях украинской стороны. Однозначно, что в соответствии с социологией, и теми настроениями, которые есть на наших территориях, взгляды обращены на Россию», – продолжил представитель ЛНР. Он также напомнил, что 91% населения Донбасса – русскоговорящие жители.

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова со своей стороны подтвердила, что население видит свою защиту в России.

«За три года мы готовы к любому развитию событий и любому поведению киевских властей. Минские соглашения сильно снизили обстрелы, и мы сохранили много жизней, но нарушения есть сейчас даже в части безопасности. Российская Федерация является гарантом выполнения минских соглашений, и поэтому мы надеемся на роль РФ как посредника выполнения этого урегулирования процессов», – сказал она.

Перспективы для Донбасса

В результате такой пассивности ЕС и выжидательной тактики Украины по вопросу Донбасса, дальнейшая заморозка, как полагает Пушков, приведет к тому, что регион безвозвратно отдалится от «Незалежной».

«Замораживание кризиса – это не просто поддержание состояния, якобы потом, лет через пять, может начаться встречное движение востока Украины и к континентальной Украине. Это будет прогрессивное удаление. У Донбасса совершенно очевидно возникают собственные структуры, собственные лидеры, определенный психотип. А на Украине идет очень сложный процесс окончательного формирования украинской нации», – отметил Пушков.

Политик также выразил уверенность в том, что в итоге, сформированные государства будут друг от друга не просто далеки, а могут стать даже ультракультурными врагами.

Он также добавил, что сейчас мировому сообществу нужно обратить внимание на то, что Донбасс – это не просто территория, это 6 млн человек, судьба которых также зависит от принимаемы «наверху» решений.

«В условиях двойной заморозки тема прав населения, проживающего на территории Донбасса, на мой взгляд, превращается в важнейшую информационную тему дня нашей внешней политики. Надо больше говорить о том, что там живут люди, что это не просто территория, судьбу которой будет решать Берлин, Лондон или Вашингтон. Эти люди имеют право, чтобы заявлять о своих интересах», – подчеркнул Пушков.

В этой связи он напомнил, что Палестина получила свое частичное признание как раз после того, как «тема людей, проживающих на территории, стала превалирующей».

«Отсюда признание палестинской администрации, появление столицы этой администрации, которую посещают сегодня зарубежные лидеры, включая президента России», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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