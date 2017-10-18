ЧП в Подмосковье: поезд протаранил фуру

Крупная авария произошла минувшей ночью в Одинцовском районе Подмосковья вблизи деревни Ястребки. На нерегулируемом железнодорожном переезде на перегоне «Кубинка-2 – Лукино» столкнулись грузовой поезд и фура – грузовой автомобиль DAF.

В результате аварии никто не пострадал. По данным Одинцово.инфо, грузовой состав из 52 вагонов перевозил сыпучие материалы – груз не рассыпался, а вагоны не сошли с рельс. Вскоре их отбуксировали на станцию «Кубинка-2».

На место ДТП прибыл ремонтно-восстановительный поезд со станции «Бекасово».

Уже в 05:20 работы завершились и движение в обоих направлениях было восстановлено.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.10.17

Ветка ВСМ «Москва – Владимир» решит судьбу магистрали до Казани. / СКР ищет возможных подельников Серебренникова в Минкультуры. / Россиян ждет дополнительный месяц отдыха: кабмин утвердил праздники на 2018 год. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»